Als eine der ersten Frauen in diesem Beruf eröffnete Ewa Maciejewski vor 40 Jahren ihre Praxis für Gynäkologie. Seitdem hat sich sehr viel getan. Ans Aufhören denkt die engagierte Ärztin noch lange nicht.

In vier Jahrzehnten wurden in der Praxis von Ewa Maciejewski etwa 40.000 Patientinnen betreut, davon etwa 16.000 Schwangere. „Da bedeutet auch: 16.000 Kinder. Zwillinge nicht mitgerechnet“, sagt Ewa Maciejewski und lächelt. Einmal gab es auch Drillinge, wie sie sich im RHEINPFALZ-Gespräch gemeinsam mit Rita Dudenhöffer erinnert. Die Praxismitarbeiterin war die erste, die Ewa Maciejewski vor 40 Jahren eingestellt hat. Aus dem Arbeitsverhältnis ist im Laufe der Zeit Freundschaft geworden.

„Endlich eine Frau“

Auf die Frage, inwieweit sich die Bürokratie in den vergangenen Jahrzehnten verändert habe, lachen beide Frauen und erzählen von den Anfängen mit Schreibmaschine, dann die Entwicklung hin zum Fax und erst später zur Arbeit mit Computer und Internet. Ebenfalls eine Veränderung im Laufe der Zeit: „ Die Vorsorge ist besser geworden. Es gibt viel weniger Fälle von Gebärmutterhalskrebs, weil das mittlerweile früh erkannt wird“, so die Medizinerin. „Was sich nicht gewandelt hat, ist die aufopferungsvolle Betreuung der Patientinnen. Stets mit viel Herz“, sagt Rita Dudenhöffer. Zeit für die Frauen war und ist immer da. „Als ich damals aufgemacht habe, wollte die erste Frau schon bei der Eröffnungsfeier direkt untersucht werden“, erzählt die 76-jährige Ewa Maciejewski. „Endlich eine Frau“ – das habe sie von vielen Patientinnen gehört. Neben einer Gynäkologin in Wörth gab es in der Region zu dieser Zeit nur männliche Ärzte in diesem Berufszweig.

Praxis-Eröffnung am 2. Mai 1984

Die gebürtige Polin arbeitete zunächst im Krankenhaus Germersheim, bevor sie 1980 das Haus in der Marktstraße kaufte, in dem bis heute die Praxis ist. Nach vier Jahren Renovierungszeit eröffnete sie dann am 2. Mai 1984. Da Ewa Maciejewski in dem Haus auch wohnt, sei sie wortwörtlich „rund um die Uhr“ für ihre Patientinnen da, sagen Rita Dudenhöffer und die jüngste Praxis-Mitarbeiterin Kira Magdalenska. Und wie lange die Ärztin noch weiter machen möchte? „Solange es noch geht“, sagt die Jubilarin.

Info

Aus Anlass des Jubiläums ist am Samstag, 4. Mai, 15 Uhr, ein Gottesdienst in der St. Jakobuskirche. Zudem gibt es eine Feier für langjährige Patientinnen und Wegbegleiter.