Wie die Polizei jetzt mitteilt, wurde bereits am Sonntag ein Jogger in Ubstadt von einem Hund angegriffen und gebissen. Der 63-Jährige joggte am Sonntag gegen 17 Uhr auf dem Feldweg vom Erlenhof in Richtung Schleicherhof. Ihm kam ein Mann entgegen, der mit drei Hunden unterwegs war. Einer der Hunde biss den Jogger unvermittelt ins Bein. Dieser strauchelte und stürzte zu Boden. Dabei verletzte er sich zusätzlich schwer an der Schulter. Der Hundehalter forderte den Verletzten auf, aufzustehen und verweigerte die Angabe seines Namens gegenüber dem Geschädigten. Dann ging der Mann mit den Hunden einfach weiter Richtung Bruchsal. Es handelte sich wohl um einen ungefähr 40 Jahre alten Europäer, der ungefähr 1,75 Meter groß war. Er trug eine Brille und hatte eine leicht untersetzte Statur. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose und einem blaugrauen Anorak. Auffällig war eine rote Schirmmütze. Er führte drei Hunde mit. Zwei mittelgroße, schwarze Mischlingshunde und einen kleineren Hund mit hellem Fell. Einer der größeren und der kleine Hund waren angeleint. Der dritte Hund lief frei.