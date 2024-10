Das Kinder- und Jugendtheater-Ensemble der Bühnenfrösche Jockgrim gewinnt den Zuschauerpreis des Amateurtheater-Wettbewerbs „Schappo“ 2024.

Damit sind die Jockgrimer „Frogs on stage“ eines von drei gleichwertigen Sieger-Ensembles des Amateurtheater-Wettbewerbs „Schappo 2024“ des Rheinpfalz-Kreises und zusätzlich die vom Live-Publikum am besten bewertete Schauspieltruppe.

Im vergangenen Jahr führten die jungen Amateur-Schauspieler als Uraufführung das Stück „Die Monsterinsel“ in Jockgrim auf. Geschrieben hat es eine der beiden Regisseurinnen, Jutta Reuter. Zweite Regisseurin ist Alexandra Hellmann. Die Jockgrimer filmten ihren Auftritt und reichten das Video 2023 beim Rheinpfalz-Kreis ein, zusammen mit acht weiteren Amateur-Bühnen. Im Mai freuten sich die jungen Akteure riesig, als sie erfuhren, dass sie zusammen mit zwei weiteren Ensembles gesiegt haben. Dafür gab es schon einmal 2000 Euro.

Sieger führen Stücke auf

Mit dem Sieg hatten sich die drei Sieger-Ensembles verpflichtet, ihr Stück im Spätjahr live zu spielen. Ausgerechnet in die Herbstferien fielen die Aufführungstermine, deshalb mussten die Jockgrimer sogar einige Rollen neu- oder umbesetzen. Denn ein Teil der Schauspieler war schlicht in den Ferien verreist. In Maxdorf traten damit Amelie Seifert, Anna Reuter, Elena Hellmann, Emil Westfeld, Franziska Rapp, Fritz Wulff, Helene Seiler, Kayleigh Brooks, Lea Reuter, Lisa Gruber, Mats Schindler, Otto Wulff, Paula Hildebrandt und Tillmann Brooks auf. Das Alter der Schauspieler liegt zwischen neun und 21 Jahren.

Nach den Sommerferien starteten die intensiven Proben, das Stück wurde aufgefrischt und saß zum Glück rechtzeitig bis zum Auftritt am Freitag wieder. Das gesamte Bühnenbild und die Requisiten mussten für den einen Auftritt nach Maxdorf geschafft werden. Dort, im Carl-Bosch-Haus, traten die Jockgrimer gegen zwei Ensembles mit erwachsenen Schauspielern an, denn der Preis ist nicht an ein bestimmtes Alter der Akteure gebunden. „Der Schappo ist kein Jugendpreis, sondern ein Preis für Amateur-Theater, die Regisseure dürfen jedoch Profis sein“, erläuterte Alexandra Hellmann die Kriterien für eine Teilnahme. Die beiden anderen Gewinner waren das Theater „ImPuls“ aus Mannheim und „Zu viel Jamal“ aus Heidelberg. Natürlich freuten sich alle „Frogs on stage“-Mitglieder ausgelassen, dass ihr Auftritt beim Publikum am besten ankam und sie damit insgesamt 3000 Euro gewannen.

Benefiz-Aufführung der Frogs

Wer das prämierte Stück „Die Monsterinsel“ noch nicht gesehen hat, kann eine Benefiz-Vorstellung am Samstag, 9. November, 18 Uhr auf der Hausbühne in der TSG Turnhalle in Jockgrim besuchen. Der Erlös wird für einen guten Zweck gespendet, den das Ensemble noch festlegen wird.