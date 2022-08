In Jockgrim wird in diesem Jahr endlich wieder die traditionelle Kerwe gefeiert. Sie ist am zweiten August-Wochenende, von Samstag, 13. August, bis Dienstag, 16. August, auf dem Bürgerplatz. Eröffnet wird das Fest für die ganze Familie am Samstag mit einem Kerweumzug. Der startet um 17 Uhr am Feuerwehrhaus in der Schillerstraße Richtung Bürgerplatz. Mit dabei sind der Musikverein Jockgrim, die Freiwillige Feuerwehr Jockgrim und Vertreter von örtlichen Vereinen. Alle Kinder dürfen mit bunt geschmückten Kerwestecken mitgehen. Auf dem Kerweplatz wird der Kerwebaum aufgestellt, danach gibt es Reden und Freibier.

Sonntags wird von 11 bis 14 Uhr im Innenhof des Zehnthauses in der Ludwigstraße atmosphärisch dichter Kerwe-Jazz geboten. In diesem Jahr spielt das Lulu-Weiss-Quartett eine vielseitige Mischung verschiedener Jazzrichtungen, wie Jazz Manouche und Sinti-Jazz, aber auch Lieder aus der Chanson-Tradition oder afroamerikanischen Jazz. Zum Ensemble gehören die Gitarristen Lulu Weiss und Lolo Reinhardt, der Sopran-Saxophonist Sergio Enrique Parra und der Kontrabassist Nello Weiss. Charakteristisch beim Lulu Weiss-Ensemble ist es, dass der in der Sinti-Musik obligatorische Violinist durch einen Saxophonisten ersetzt wird. Der Eintritt beträgt 16 Euro, ermäßigt 14 Euro.