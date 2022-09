Am Wochenende findet nach der Corona-Zwangspause wieder ein Hinterstädtelfest statt, es ist das 24.. Veranstalterin ist die Kulturgemeinschaft, die für drei Tage „Kunst, Kultur und kulinarische Spezialitäten in malerischen Höfen beim ältesten Straßenfest der Südpfalz“ verspricht. In den Schänken, für die Anwohner wieder großzügig ihre Tore geöffnet haben, bieten die Jockgrimer Vereine kulinarische Spezialitäten aus der Pfalz und aus anderen Regionen an. Geboten wird außerdem ein großes, musikalisches Programm auf unterschiedlichen Bühnen.

Nach dem ökumenischen Gottesdienst heute, Freitag, 17 Uhr in der St. Dionysiuskirche im Hinterstädtel, eröffnet die Kulturgemeinschaft mit Ortsbürgermeisterin Sabine Baumann um 18 Uhr das Straßenfest mit dem Fassanstich an der Festbühne. Der Spielmanns- und Fanfarenzug der Freiwilligen Feuerwehr sorgt für musikalische Umrahmung. Von 19.30 Uhr bis 23.30 Uhr spielen auf der Festbühne die „Grombacher“.

Morgen, Samstag, öffnen die Schänken bereits um 14 Uhr. Auf der Festbühne spielt von 20 Uhr bis Mitternacht die Band „Ultimo“ mit 14 Musikerinnen und Musikern aus Baden und der Südpfalz.

Der Sonntag beginnt mit einem Gottesdienst um 10.30 Uhr in der katholischen Kirche St. Dioysius. Die Schänken öffnen ab 11 Uhr. Auf der Festbühne wird dem Publikum von 12.30 Uhr bis 20 Uhr ein Programm mit dem Tanzstudio Jockgrim, dem kleinen und mittleren Ballett der Freiwilligen Feuerwehr, der Schülerkapelle des Musikvereins, dem Musikverein sowie der „Klänni Kapell“ geboten.

Im Hof des Zehnthauses wurde eine offene Bühne eingerichtet. Auf ihr treten von Freitagabend bis Sonntagnachmittag Künstler und Gruppen aus der Region auf. Am Samstagabend wird die offene Bühne unterbrochen für den Auftritt der Band „Miri in the Green“. Musikalische Unterhaltung bietet auch der Hof „Ludwig33“ unter anderem mit DJ Tennic, DJ Lunex, Dollar Diggers, Lemon Cake und „Marcel“ der Kirchberger sowie der Hof des Gesangsvereins Frohsinn & Voices of Joy mit Sweet Cream am Sonntagnachmittag.

Am besten lässt sich das Hinterstädtelfest in Kombination mit einer Radtour in die Südpfalz oder einer bequemen Anfahrt mit der Stadtbahn genießen. Nach einem kurzen Spaziergang vom Bahnhof durch das Dorf sind die Gäste bereits mitten im Geschehen.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter https://hinterstaedtelfest.jockgrim.de.