Die Jugendberufshilfe lädt vom Montag bis Mittwoch, 22. bis 24. Juni, in die Räume der Schulsozialarbeit an der BBS Germersheim ein. Jeweils von 9 bis 12.30 Uhr erhalten Jugendliche Unterstützung rund um Ausbildung und Beruf: Bewerbungsberatung, Lebenslauf-Check, Bewerbungstraining und Einblicke in Berufsfelder per VR-Brille. Das Angebot ist eine Gemeinschaftsaktion der Jugendberufshilfe mit der Berufsberatung der Agentur für Arbeit und dem Technologie-Netzwerk Südpfalz. Experten der Arbeitsagentur beraten an allen Tagen; das Technologie-Netzwerk ergänzt mit MINT-Angeboten. „Mit dem Jobcamp bieten wir Jugendlichen eine Plattform, auf der sie ohne Druck ihre Stärken entdecken und Kontakt zu Profis knüpfen können“, sagt Christoph Buttweiler, Erster Kreisbeigeordneter. Denise Hartmann-Mohr, Leiterin des Jugendamtes, betont: „Oft scheitert der Einstieg an kleinen Hürden. Durch die Bündelung von Jugendberufshilfe, Arbeitsagentur und Wirtschaft schaffen wir Orientierung und Mut für den nächsten Schritt.“ Weitere Informationen: Ralph Schatull, Telefon 07274 53349, E-Mail r.schatull@kreis-germersheim.de.