Kreis Germersheim Jobcamp in Germersheim: Hilfe beim Berufsstart

Experten beraten bei der Bewerbung.
Experten beraten bei der Bewerbung.

Die Jugendberufshilfe lädt vom Montag bis Mittwoch, 22. bis 24. Juni, in die Räume der Schulsozialarbeit an der BBS Germersheim ein. Jeweils von 9 bis 12.30 Uhr erhalten Jugendliche Unterstützung rund um Ausbildung und Beruf: Bewerbungsberatung, Lebenslauf-Check, Bewerbungstraining und Einblicke in Berufsfelder per VR-Brille. Das Angebot ist eine Gemeinschaftsaktion der Jugendberufshilfe mit der Berufsberatung der Agentur für Arbeit und dem Technologie-Netzwerk Südpfalz. Experten der Arbeitsagentur beraten an allen Tagen; das Technologie-Netzwerk ergänzt mit MINT-Angeboten. „Mit dem Jobcamp bieten wir Jugendlichen eine Plattform, auf der sie ohne Druck ihre Stärken entdecken und Kontakt zu Profis knüpfen können“, sagt Christoph Buttweiler, Erster Kreisbeigeordneter. Denise Hartmann-Mohr, Leiterin des Jugendamtes, betont: „Oft scheitert der Einstieg an kleinen Hürden. Durch die Bündelung von Jugendberufshilfe, Arbeitsagentur und Wirtschaft schaffen wir Orientierung und Mut für den nächsten Schritt.“ Weitere Informationen: Ralph Schatull, Telefon 07274 53349, E-Mail r.schatull@kreis-germersheim.de.

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