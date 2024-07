Am kommenden Montag, 15. Juli, bis einschließlich Freitag, 19. Juli, lädt das Job-Camp täglich in der Zeit von 10 bis 13 Uhr in die Berufsbildende Schule nach Germersheim ein. Kostenlos und auch ohne Anmeldung finden Jugendliche hier ein vielfältiges Angebot, das auf unterschiedliche Art und Weise bei der Berufswahl helfen kann.

Kurz vor Start des Job-Camps, das zu jeder beliebigen Zeit innerhalb der Öffnungszeiten aufgesucht werden kann, konnte die Jugendberufshilfe der Kreisverwaltung dank der Kooperation mit der Landauer Agentur für Arbeit noch einen Medienkoffer in das Programm aufnehmen. Der beinhaltet drei „Virtual-Reality-Brillen“ (VR-Brille), mit der verschiedene Berufsbilder hautnah erlebt und veranschaulicht werden können.

„Das Job-Camp bietet wirklich ein umfassendes Hilfsangebot für alle jungen Menschen, die entweder Unterstützung bei ihrer Bewerbung oder einfach nur eine Beratung über die verschiedenen beruflichen Ausbildungsmöglichkeiten benötigen. Wir sind unserem Kollegen, dem Schulsozialarbeiter und Koordinator der Jugendberufshilfe, Christian Matheis, für sein außergewöhnliches Engagement und seinen guten Draht zu den Schülerinnen und Schülern, insbesondere aber auch zu den relevanten Einrichtungen vor Ort sowie den Ausbildungspaten sehr dankbar. Nur im Zusammenwirken all dieser Protagonisten ist dieses außergewöhnliche Angebot tatsächlich realisierbar“, werben Landrat Fritz Brechtel und Schuldezernent Christoph Buttweiler für das Job-Camp.

Die Nutzung der VR-Brillen ist kinderleicht, wobei deren Einsatz stets begleitet und auf Wunsch auch moderiert wird. Die gezeigten Bilder, Filme und Animationen spiegeln eine täuschend echte Realität wider, die selbst für Menschen, die öfter mit solchen Hilfsmitteln arbeiten, immer wieder verblüffend ist.

Wer sich gerne vorab für das Job-Camp anmelden möchte oder noch Fragen hat, kann sich direkt mit Christian Matheis, unter E-Mail c.matheis@kreis-germersheim.de oder unter Telefon 0171 9139787, in Verbindung setzen.