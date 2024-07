Wer will schon in den Ferien die Schulbank drücken? Junge Menschen, die sich Gedanken um ihren Berufsweg machen. Das Job Camp gibt Tipps und hilft bei der Bewerbung.

Eigentlich wäre die Berufsbildende Schule Germersheim (BBS) an einem heißen Tag am Anfang der Sommerferien verwaist, da alle die freie Zeit im Schwimmbad oder an Badeseen genießen. Wäre da nicht das Job Camp in der ersten Woche der großen Ferien. Seit 2021 können sich Jugendliche dort über Berufswege informieren, Hilfe beim Erstellen eines Lebenslaufs erhalten, professionelle Fotos machen und andere Angebote wahrnehmen, die helfen ihren Berufsweg zu finden.

Schon kurz nach dem Start hatten sich Jugendliche eingefunden, um Ratschläge rund um Berufswahl und Bewerbungsprozess zu bekommen. Neben Jungen und Mädchen, die gerade einen Lebenslauf anfertigen, sitzen diejenigen, die auf der Suche nach einem Praktikumsbetrieb sind. Andere beantworten einen Test der Bundesagentur für Arbeit, der ermittelt, für welche Berufe man geeignet wäre. Mitarbeiter der Agentur für Arbeit führen derweil persönliche Gespräche. Einige junge Leute lassen Fotos für den Lebenslauf schießen.

Beratung und Gespräch im Job-Camp in Berufsschule. Foto: KV GER/MDA

„Uns geht es darum, ein niedrigschwelliges Angebot für die Jugendlichen zu machen“, sagt Christian Matheis. Er ist Schulsozialarbeiter der BBS und Koordinator des Job Camps. „Es gibt über 400 Ausbildungsberufe und ziemlich viele Studiengänge, da kommt es schnell zu Überforderung, wenn man herausfinden will, was die richtige Wahl ist.“ Im Job Camp bekommen die Teilnehmer individuelle und offene Hilfe, woanders wäre das kaum möglich. „Wir wollen persönlich mit den jungen Erwachsenen arbeiten“, schildert Christian Matheis. Bei offiziellen Stellen gäbe es in vielen Fällen zu große Hemmschwellen und zu wenig Zeit für das Individuum.

Kostenlos zum Bewerbungsfoto

Obwohl hauptsächlich Jugendliche kommen, richtet sich das Angebot nicht exklusiv an sie. „Manchmal begrüßen wir auch 22-Jährige, deren erste Ausbildung nicht zufriedenstellend war und die jetzt weiter über ihren Lebensweg nachdenken müssen“, so Matheis. Es zeigt sich: Von Jugendlichen, die ihren Weg erst noch finden müssen, bis hin zu jenen, die Schwierigkeiten mit dem Bewerbungsverfahren haben, von Realschülern bis zum Abiturienten können alle beim Job Camp Unterstützung von Experten bekommen. Gerade für Familien mit knappen finanziellen Mitteln, die sich Dinge wie ein professionelles Foto für den Lebenslauf nicht leisten können, lohnt sich das kostenlose Job Camp. Manche Teilnehmer haben nach dem Job Camp eine vollständige Bewerbung samt Lebenslauf und Anschreiben erarbeitet und können erfolgreich auf Jobsuche gehen.

Der Höhepunkt für die meisten Jugendlichen an diesem Tag ist der Einsatz der drei Virtual-Reality-Brillen (VR-Brillen). Die Landauer Agentur für Arbeit hat sie mitgebracht, um Berufe erlebbar zu machen. Wer eine der Brillen aufsetzt, bekommt drei- bis vier-minütige Videos vorgespielt, die täuschend echt die Realität des gewählten Berufs abbilden. „Ich habe mir den Beruf Fachinformatiker angesehen“, sagt ein Junge, der gerade eine der Brille ausprobiert. „Es war cool, das praktisch live zu erleben.“ Die Jugendlichen können in Berufe aus den Bereichen Verwaltung, Handwerk, Verkauf oder Beratung eintauchen. Die Bedienung sei selbsterklärend, sagt Christian Matheis. „Wichtig ist, auch mal etwas Greifbares zu haben. Das ist etwas vollkommen anderes als nur Theorie“, erklärt er weiter.

Job-Camp in Berufsschule. Foto: KV GER/MDA

In der Vergangenheit war das Job Camp laut Matheis äußerst erfolgreich und stieß auf große Resonanz. Viele, die als Schülerinnen und Schüler dort waren, bekamen später einen Job und stünden heute mit beiden Beinen im Beruf. Am Freitag war das Job Camp zu Ende. Zu Beginn der Herbstferien soll es ein ähnliches Angebot geben.