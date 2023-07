Kreis Germersheim. Jugendlichen, die sich beruflich orientieren, Fragen rund um Ausbildung und Beruf haben oder Bewerbungsunterlagen erstellen wollen, finden Unterstützung im Job-Camp der Jugendberufshilfe. im

Das Job-Camp findet in der ersten Ferienwoche vom Montag, 24. bis 28. Juli, jeweils von 10 bis 13 Uhr, in den Räumen der Schulsozialarbeit in der Berufsbildenden Schule Germersheim statt. Dabei muss nicht jeder Tag besucht werden, die Jugendlichen entscheiden selbst, wie oft und wie lange sie am Job-Camp teilnehmen.

Schülerinnen und Schüler haben an diesen Tagen die Gelegenheit mit dem Team der Jugendberufshilfe an Bewerbungen zu arbeiten, Bewerbungsfotos anfertigen zu lassen, sich auf Vorstellungsgespräche vorzubereiten oder sich über Berufe und berufliche Perspektiven zu informieren. Auch die Berufsberatung der Agentur für Arbeit sowie Ausbildungspaten werden vor Ort sein.

Info



Weitere Informationen und Anmeldung bei Christian Matheis, Jugendberufshilfe, E-Mail c.matheis@kreis-germersheim.de, mobil 0151-64976757. rhp