Die Jugendberufshilfe im Landkreis Germersheim bietet bei einer Videokonferenz mit dem „Job-Café digital“ allen interessierten Jugendlichen Information und Unterstützung an. Themenschwerpunkt der digitalen Informationsveranstaltung am Donnerstag, 17. Juni, um 14 Uhr, sind Berufe in Verwaltung und Büro. In virtuellen Kleingruppen können die Jugendlichen ungestört Fragen stellen und Informationen rund um Praktika, Ausbildung und Beruf erhalten. Und wer weitere Unterstützung wünscht, dem stehen danach die Ausbildungspaten zur Verfügung. Die Veranstaltung findet in dieser Form bereits zum vierten Mal statt.

Weitere Informationen und Anmeldung über Christian Matheis – Koordination Jugendberufshilfe, c.matheis@kreis-germersheim.de, mobil 0151-64976757. Die Zugangsdaten zum Job-Café digital gehen den Jugendlichen nach Anmeldung per E-Mail zu.