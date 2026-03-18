Vom Ingenieur im Kernkraftwerk zum Ausbildungspaten für Jugendliche: Diesen Weg hat Joachim Karr schon geraume Zeit zurückgelegt. Jetzt wurde er dafür ausgezeichnet.

Der 70-Jährige Joachim Karr engagiert sich seit über 15 Jahren ehrenamtlich, vor allem in der intensiven Einzelbetreuung junger Menschen, die auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind. Dafür wurde Joachim Karr in der jüngsten Sitzung des Kreistags mit der silbernen Bürgermedaille ausgezeichnet. „Da geht es um Empathie, man muss das Vertrauen der jungen Menschen bekommen“, sagte Landrat Martin Brandl (CDU) bei der Verleihung der Medaille in der Festhalle Wörth. Und merkte an: Karrs ehrenamtliches Engagement spare dem Kreis „auch ganz schön viel Geld“.

Ein Job dank Joachim Karr

Zunächst ein Blick auf drei Jugendliche, die er begleitet hat: Ahmet kam 2015 als 15-jähriger unbegleiteter minderjähriger Flüchtling und besuchte das Berufsvorbereitungsjahr auf der Berufsbildenden Schule in Germersheim. Dort schloss er 2016 erfolgreich seine Berufsreife ab. Dank der Unterstützung durch Karr, der ihn zum Beispiel bei Behördengängen begleitete, konnte Ahmed eine Ausbildung zum Reiseverkehrskaufmann bei der Deutschen Bahn beginnen. „Diese hat er zwischenzeitlich mit Erfolg abgeschlossen und ist weiterhin bei der Bahn beschäftigt“, heißt es in der Laudatio.

Auch Hafiz kam als unbegleiteter Minderjähriger alleine nach Deutschland, absolvierte eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker. Doch die Abschlussprüfung scheiterte, daraufhin wurde er von Joachim Karr zur Vorbereitung seiner Nachprüfung bei der Handwerkskammer intensiv begleitet. Allerdings gab es kein passendes Angebot von Seiten der Schule. Deshalb hatten über einen Zeitraum von mehr als sechs Wochen „Hafiz und Herr Karr gemeinsam täglich vier Stunden die Prüfungsinhalte erarbeitet und gelernt“. Hafiz hat daraufhin die Abschlussprüfung bestanden

Raus aus der „Stütze“

Schüler Marco besuchte 2017 die Berufsfachfachschule 1 der Berufsbildenden Schule in Germersheim. Die Patenschaft wurde von seinem Klassenlehrer angefragt, da es schulische Probleme gab und ein individueller Förderbedarf bestand, „in Bezug auf Unterstützung bei der Bewältigung von lebenspraktischen Aufgabenstellungen“. Zwar gab es zunächst eine Ausbildungsstelle bei dem Discounter Norma, allerdings wurde diese noch in der Probezeit gekündigt.

Davon ließen sich Joachim Karr und Marco nicht entmutigen: Ein freiwilliges soziales Jahr in einer Kindertagesstätte gab Marco die Möglichkeit, berufliche Erfahrungen zu sammeln und sich persönlich weiterzuentwickeln. Inzwischen absolviert Marco eine Ausbildung zur Fachkraft Lagerlogistik und wird diesen Sommer seinen Abschluss machen – dank der intensiven und persönlichen Betreuung durch Joachim Karr.

Ein erfolgreicher Netzwerker

Und wie gelingt das alles? Karr habe sich durch Eigeninitiative und großes Engagement ein umfangreiches Fachwissen angeeignet, heißt es in der Laudatio. Besonders sticht ein Netzwerk hervor, das Karr über die Jahre zu Unternehmen, Behörden und sozialen Einrichtungen aufgebaut hat und das vor allem benachteiligten Jugendlichen zugute komme.

Karr ist unter anderem in das Projekt „Ausbildungspatenschaften“ des Kreises eingebunden und damit auch in den Arbeitskreis Jugendberufshilfe. Seit 2015 gab es über zwanzig Treffen, an denen Karr fünfzehn Mal teilnahm. Das gilt auch für die regelmäßigen Austauschtreffen der Ausbildungspaten. Außerdem war Karr an der Entwicklung des Job-Checkers beteiligt. Dieser ist ein Berufsorientierungsangebot der Jugendberufshilfe für die Klassenstufen 7 bis 10. und findet aktuell zweimal im Jahr statt. Insgesamt gab es ihn seit seiner Entwicklung über 20 Mal, Joachim Karr war davon bei 18 Veranstaltungen beteiligt.