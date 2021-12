Ab Mittwoch rücken mobile Impfteams aus und legen innerhalb von dreieinhalb Wochen Stopps in 18 Gemeinden ein. Geimpft wird stets am Abend oder am Wochenende. Das teilte der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes jetzt mit. Start ist in Neuburg, Ottersheim und Westheim.

