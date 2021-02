201 Menschen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, meldet das Gesundheitsamt am Dienstagmittag. Die Gesamtzahl beläuft sich auf 3269 Infizierte seit Beginn der Pandemie – ein Plus von 27 Fällen zum Montag. Zwei weitere Personen sind an oder mit Covid-19 verstorben. Insgesamt steigt die Anzahl der Todesfälle damit auf 98.

Statistik

Verbandsgemeinde Hagenbach: 254 positiv Getestete seit Beginn der Pandemie/5 aktuell positiv getestete/231 genesene beziehungsweise nicht mehr Positive/18 Verstorbene.

Wörth: 453/25/423/5

VG Kandel: 296/21/271/4

VG Jockgrim: 321/37/274/10

VG Rülzheim: 328/15/308/5

VG Bellheim: 402/22/353/27

Germersheim: 687/49/626/12

VG Lingenfeld: 528/27/484/17

Kreis insgesamt: 3269/201/2970/98.

