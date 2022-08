Es ist wie Motorradfahren – nur besser! Wer hat sie nicht schon bewundert: die Jetski-Fahrer auf dem Rhein. RHEINPFALZ-Leser haben am Mittwoch die Gelegenheit, einmal bei erfahrenen Piloten mitzufahren.

Für Christian Geyer ist der Rhein ein Urlaubsparadies. Entsprechend viel Freizeit verbringt er dort. Am Rhein und auf dem Rhein. Und wenn er auf dem Rhein unterwegs ist, dann am liebsten auf seinem 120 PS starken Jetski. Um auf dem Rhein einen Jetski fahren zu dürfen, braucht man einen Binnen-Sportbootführerschein. Den hat der 32-Jährige schon seit einigen Jahren. Und inzwischen verfügt er auch über die nötige Erfahrung. „Ich würde jedem neuen Jetski-Fahrer empfehlen, es langsam angehen zu lassen. Man braucht viel Erfahrungen, das ist wie beim Motorradfahren“, sagt Geyer.

In den vergangenen Corona-Jahren haben viele Neulinge das Jetski-Fahren als Hobby entdeckt – gerade auf dem Rhein. In Deutschland ist das Fahren eines Jetski auf Flüssen nur als Touren- und Wanderfahrten zu festgelegten Tageszeiten erlaubt. Das bedeutet, dass man im Prinzip nur geradeaus fahren darf. Nur auf einem ausgeschilderten etwa zwei Kilometer langen Abschnitt bei Leimersheim sind im südpfälzischen Teil von Vater Rhein Figurenfahrten, Kreuzen oder über Wellen springen erlaubt.

Teilnehmer müssen volljährig sein

Abenteuerliche Kunststücke wird es bei der Sommeraktion natürlich nicht geben, aber Christian Geyer und zwei seiner Freunde wollen zwölf RHEINPFALZ-Lesern am kommenden Mittwoch die Gelegenheit geben, mal als Sozius auf einem Jetski mitzufahren um in gemächlichem Tempo den Rhein von einer anderen Seite kennenzulernen. Vielleicht entdeckt ja der ein oder andere Leser so ein neues Freizeitvergnügen.

Die Sommeraktion

Fahrt mit dem Jetski auf dem Rhein am Mittwoch, 10. August, 13 Uhr. Bewerbungen mit dem Stichwort „Jetski“ bitte per E-Mail an redger@rheinpfalz.de, Einsendeschluss ist Montag, 8. August, 12 Uhr. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Gehen mehr als 15 Bewerbungen zur Sommertour „Jetski“ ein, entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden benachrichtigt (bitte unbedingt Telefonnummer angeben).