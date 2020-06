Die Jet-Tankstelle in der Münchner Straße im Germersheimer Industriegebiet ist schon seit einigen Wochen eine Baustelle. Der Verkauf war zuletzt nur eingeschränkt möglich. Doch nun ist sie geschlossen. Umfassende Umbauten stehen an. Anfang Juli soll die Tankstelle mit einladendem Design und neuen Bistro-Angeboten wiedereröffnet werden, teilte die Pächterin Nurcin Caliskan mit. Die Marke Jet ist seit 1970 auf dem deutschen Markt vertreten und verfügt hier über rund 670 Stationen, heißt es in der Pressemitteilung.