Seit einem Jahrzehnt gilt die Tankstellenmarke Jet – eigenen Angaben zufolge – als die beliebteste in Deutschland. Und wenn der Kunde derart glücklich ist, dann kommt eine Firma schon mal in Spendierlaune. Anlässlich des Erfolgs verschenkt die Firma in diesen Wochen an 75 Standorten in einer Stunde 20 Liter Kraftstoff. Am Mittwoch im Rülzheimer Gewerbegebiet. Doch nicht alle Wartenden haben Glück .

Es ist 12 Uhr und am Rande des großen Edeka-Parkplatzes gegenüber der Jet-Tankstelle warten auffällig unauffällig mehrere Leute neben oder in ihren Autos. Der Verdacht,