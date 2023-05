Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Als am Montag in Lingenfeld die Sonne unterging, hat Jens Przygode die Lichter angeschaltet. Der 55-jährige hatte in der Berliner Straße eine beeindruckende Halloween-Kulisse aufgebaut. Die zog viele Neugierige an.

Jens Przygode ist in seinem Element, seine Freude über die Halloween-Kulisse rund um sein Haus ist groß. „Ich bin in den USA aufgewachsen. Da ist Halloween wie ein Volksfest“, erzählt