Durch die Corona-Pandemie verzeichnen die Hotels und Gaststätten im Kreis Germersheim eine dramatische Abwanderung von Fachkräften, schreibt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Innerhalb des vergangenen Jahres haben im Landkreis rund 250 Köche, Servicekräfte und Hotelangestellte dem Gastgewerbe den Rücken gekehrt – das ist mehr als jeder sechste Beschäftigte der Branche.

Die Gewerkschaft beruft sich dabei auf Zahlen der Arbeitsagentur. Nach Angaben der Bundesagentur beschäftigte das Hotel- und Gaststättengewerbe im Landkreis Germersheim zum Jahreswechsel 1179 Menschen. Genau ein Jahr zuvor – vor Ausbruch der Coronavirus-Pandemie – waren es noch 1433. Damit haben innerhalb von zwölf Monaten 18 Prozent der Beschäftigten die Branche verlassen.

Angesichts der Lockdowns bis in den Mai hinein dürfte sich der Personalschwund zugespitzt haben, befürchtet Holger Winkow, Geschäftsführer der NGG-Region Pfalz. Für die Lage macht der Gewerkschafter insbesondere die Einkommenseinbußen durch die Kurzarbeit verantwortlich, da Beschäftigte im Hotel- und Gastro-Bereich meist zu geringen Löhnen arbeiteten. Das niedrigere Kurzarbeitergeld verschärfe die Situation. Wenn ausgebildete Fachkräfte in Anwalts- oder Arztpraxen die Büroorganisation übernehmen oder in Supermärkten zwei Euro mehr pro Stunde verdienen als in Hotels und Gaststätten, dürfe es niemanden überraschen, dass sich die Menschen neu orientierten. Wirte und Hoteliers hätten nun die Chance, die Branche neu aufzustellen. Zwar seien viele Firmen nach wie vor schwer durch die Pandemie getroffen. Doch wer künftig überhaupt noch Fachleute gewinnen wolle, müsse jetzt umdenken und sich zu armutsfesten Löhnen und besseren Arbeitsbedingungen bekennen. Dazu seien Tarifverträge unverzichtbar, unterstreicht Winkow.