Jetzt wird wieder für ein besseres Klima in die Pedale getreten – also im übertragenen Sinn. Denn die meisten Teilnehmer beim Stadtradeln fahren schon viel Fahrrad und nutzen es für kürzere oder längere Strecken. Ziel ist, möglichst häufig das Auto stehen zu lassen. Dieses Jahr nehmen sieben Städte und Verbandsgemeinden (Lingenfeld, Germersheim, Bellheim, Rülzheim, Kandel, Wörth und Hagenbach) an der Aktion des Klima-Bündnis teil. Gestern gab es zum Start in Germersheim eine kleine Radtour. Lingenfeld startet übrigens erst am 5. September. Jeder gefahrene Kilometer bis 21. beziehungsweise 25. September zählt. Infos unter www.stadtradeln.de.