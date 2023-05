Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In ihren acht Jahren als Rektorin der Fuchsbach-Grundschule in Zeiskam stand für Ulla Schweizer das Wohl ihrer Schüler immer an erster Stelle. Nachdem die Pandemie die letzten Jahre im Dienst zu ihren Schwersten gemacht hat, kann sie im Ruhestand endlich durchatmen. Und ist in Gedanken immer noch bei „ihrer“ Schule.

Es war Liebe auf den ersten Blick. Als Ulla Schweizer zum ersten Mal die Grundschule in Zeiskam betrat, fühlte sie sich gleich zu Hause. „An Zeiskam hat mich das Dörfliche, das Überschaubare