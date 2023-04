Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Ich bin dabei!“, sagten sich vor Corona rund 110 Bürger der Stadt Wörth am Rhein und folgten dem Aufruf der gemeinsamen Initiative von Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Bürgermeister Dennis Nitsche sowie dem Projekt „Demokratie leben“ zur Auftaktveranstaltung in die Festhalle Wörth. Jetzt soll die erste Projekte-Werkstatt am 20. und 21. August stattfinden.

Mit dem Projekt „Ich bin dabei!“ fördert das Land das ehrenamtliche Engagement. Die Initiative richtet sich an Menschen mit Zeit, Lebenserfahrung und Bereitschaft