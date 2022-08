Pflege- und Pflanzarbeiten gehören zu den Aufgaben des Bauhofs. Das stellt in den heißen Sommermonaten manchmal eine Herausforderung dar. Wirklich Stress bereiten jedoch Bilder in den sozialen Medien.

Der Aufwand, den der Bauhof allein für Pflege- und Pflanzarbeiten betreibt, ist beträchtlich. Im ersten Halbjahr fielen dafür bereits weit über 1000 Arbeitsstunden an. 300 Stunden davon für Neupflanzungen von Bäumen, Hecken und Sträuchern an. 65 Stunden nahm seit April das Gießen der neu angepflanzten Bäume in Anspruch, die rund eineinhalb Jahre gepflegt werden müssen, bis sie fest genug im Boden verwurzelt sind. „Deshalb machen wir Neupflanzungen immer in Intervallen, sonst kommen wir mit der Pflege nicht mehr hinterher“, sagt der Leiter des Bauhofs, Bernhard Mohr.

Nicht alle Flächen geeignet

Der Bauhof sei generell offen für Anregungen aus der Bevölkerung zu Pflanzarbeiten. Viele Flächen wirken zunächst geeignet, seien es bei näherer Betrachtung aber nicht. Entweder weil sich die Fläche nicht im Eigentum der Gemeinde befindet oder weil dort Leitungen für Fernwärme oder Strom im Boden liegen. Wenn dann dort eine Leitung schadhaft sei, müsse der Baum entfernt werden, weil es keine Methode zur Reparatur unter einem Baum gebe. „Das kann ja auch nicht das Ziel sein.“

Ärgerlich findet Mohr außerdem, dass seine Mitarbeiter immer wieder von Bürgern beobachtet werden. „Wenn wir rausfahren zur Gehölzpflege dauert es keine zehn Minuten, bis irgendwer Bilder macht, um sich dann zum Beispiel bei der Presse oder in den sozialen Medien zu beschweren, dass wir die Natur kaputtmachen.“ Der Bauhof stehe „unter Generalverdacht“, klagt er. Auf die Idee, die Bauhof-Mitarbeiter mal zu fragen, was sie da machen, komme niemand. „Obwohl wir immer ansprechbar sind.“

Jeder gefällte Baum wird ersetzt

Der Bauhof habe Fachleute mit entsprechender Ausbildung in seinen Reihen, darunter auch Gärtnermeister. „Die wissen, was sie da tun und geben gerne fachlich Auskunft.“ Holger Roch, Gärtnermeister, fügt hinzu: „Jeder Baum, den wir entfernen, wird mindestens durch einen neuen, wo immer möglich auch durch mehr, ersetzt.“ Man gehe „mit Sinn und Verstand“ vor und hole sich auch den Rat von Fachleuten ein. Wenn man bei Neupflanzungen auf nicht einheimische Baumarten setze, geschehe dies nicht ohne Grund, weil diese nicht hitzebeständig genug seien, um zu überleben. Teilweise gingen sogar alte Linden kaputt, sie seien die ersten Opfer des Klimawandels. Daher gebe es eine Liste von 20 bis 25 Bäumen, hauptsächlich aus Asien oder Nordamerika, die die heißen Temperaturen besser verkraften.

Neben den 300 Arbeitsstunden für diese Neupflanzungen kommen für die Pflege der Blumen und Stauden in den Kreiseln oder am Friedhof weitere rund 330 Stunden hinzu, für Gehölzpflege 500 Stunden, für den Baumschnitt auf den Ausgleichsflächen 300 Stunden und noch einmal 300 Stunden zur Unkrautbekämpfung. Zudem werden 268 Stunden dafür verwendet, illegal abgelegten Müll zu entsorgen. Weitere 400 Stunden fallen für die Leerung der regulären Mülleimer an.

Das alles muss mit zehn fest angestellten Arbeitern und fünf geringfügig Beschäftigten erledigt werden. „Donnerstag ist unser Unkrauttag“, so Mohr, da würden alle mithelfen, auch diejenigen, die nicht für Grünpflege verantwortlich sind. „Anders würde es nicht gehen, dazu sind wir personell nicht ausgestattet.“ Der Bauhof freue sich daher immer über Helferinnen und Helfer, „gerne auch auf 450-Euro-Basis“.