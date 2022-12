Der Termin für das 11. Benefizkonzert „Jazz für Afrika“ steht. Wieder werden einige Jazz-Formationen aus der Region zugunsten von Straßenkindern und Aidswaisen in Kenia ihre Instrumente und Stimmbänder zum klingen bringen. Der Erlös wird für die Arbeit des Steyler Missionars Karl Schaarschmidt gestiftet. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 15 Euro, Schüler und Studenten zahlen sieben Euro. Karten für das Konzert am Mittwoch, 22. März, kommenden Jahres gibt es im Vorverkauf in der Unibuchandlung Hilbert in Germersheim sowie der dortigen Niederlassung der Sparkasse. Telefonische Reservierungen sind unter 06348 4286 möglich.