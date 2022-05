Der Vorverkauf für das 10. Benefizkonzert „Jazz für Afrika“ hat (erneut) begonnen. Schließlich sollte das Konzert in der Stadthalle bereits 24. März 2020 über die Bühne gehen. Doch wegen der Corona-Pandemie wurde das Konzert verschoben. Nun wird ein neuer Anlauf genommen. Der Verein Europalz und die Old Jazz Union richten das Konzert am Dienstag, 21. Juni, 19.30 Uhr in der Germersheimer Stadthalle aus. Nach Angaben von Organisator Johannes Maiß geht der Erlös an den Steyler Missionar Karl Schaarschmidt und wird für Straßenkinder und Aidswaisen in Kenia verwendet. Die bereits ausgegebenen Karten aus dem Jahr 2019/2020 haben ihre Gültigkeit behalten. Weitere Karten im Vorverkauf gibt es bei der Unibuchhandlung Hilbert und bei der Sparkasse. Reservierung unter Telefon 06348 4286 oder www.oldjazz.de.