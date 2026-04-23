Im vergangenen Jagdjahr profitierte das Schwarzwild von den klimatischen Bedingungen. Die Jagd stellt Jagdpächter Melanie und Gustav Geeck weiterhin vor Herausforderungen.

Das Jagdjahr 2025/2026, das am 31. März 2026 endete, war im Revier Rülzheim von den klimatischen Wetterverhältnissen geprägt, die sowohl die Wildbestände als auch die Jagdausübung beeinflussten. Das erklärten die Jagdpächter Melanie und Gustav Geeck in ihrem Jahresbericht, den sie dem Ausschuss für Wald, Landwirtschaft und Friedhof vorstellten.

Die frühe Vegetationsentwicklung habe gute Deckung für Reh- und Schwarzwild geboten. Die Mahd habe sich aufgrund von Niederschlägen nach hinten verlagert. Hitzewellen bedeuteten für das Wild Stress und die Verlagerung ihrer Aktivität in die Nachtstunden, was die Jagd auf Rehwild vor Herausforderungen stelle. Die Hauptpaarungszeit des Rehwilds sei in eine Phase großer Hitze gefallen, was die Aktivität der Rehböcke oft in die kühleren Nachtstunden oder die sehr frühen Morgenstunden verschoben habe.

Gute Bedingungen für Wildschweine

Die klimatischen Bedingungen sorgten aber für eine gute Mast und Pflanzenentwicklung im Wald. Die hohen Temperaturen im Sommer und die feuchten Phasen zuvor begünstigten eine gute Eichel- und Buchelmast, was dem Schwarzwild gute Voraussetzungen für die Reproduktion schuf. Für das Schwarzwild habe der Wald in diesem Jahr ein Schlaraffenland geboten. „Die Wildschweine waren im Jagdjahr 2025/2026 die Profiteure der Witterung, was die Jagd auf sie jedoch erschwerte.“

Der milde Herbst und der nur kurze Kälteeinbruch im Januar 2026 hatten dazu geführt, dass auch Frischlingswürfe im Dezember/Januar eine hohe Überlebenschance hatten. Die Jagd, vor allem in den späten Abendstunden, aber auch bis tief in die Nacht hinein, sei ein Garant dafür, dass mit unterstützenden Maßnahmen zur Wildschadenverhütung der Wildschaden auf den Feldern möglichst gering gehalten werde.

Durch Wildschweinvergrämungsmaßnahmen wie mobile Zäune, Duftstoffe, Geräusche und Lichtimpulse konnten Wildschäden fast gänzlich verhindert werden, wofür einige Landwirte den Jagdpächtern ein großes Lob ausgesprochen hätten.

Freilaufende Hunde gefährden Rehe

Im Frühjahr 2025 brachten die Jagdpächter für etwa 1000 Euro auf eigene Kosten an jedem Leitpfosten links und rechts der Straße zwischen dem Ortsausgang Rülzheim und dem Ortseingang Rheinzabern etwa 360 Wildwarnreflektoren an, die im Sinne der Verkehrssicherheit für die Verkehrsteilnehmer Wildunfälle möglichst reduzieren sollen. Die Reflektoren sind so konzipiert, dass das Scheinwerferlicht ausschließlich von der Straße weg reflektiert wird und somit ein Blenden von Verkehrsteilnehmern ausgeschlossen ist. Sie entfalten ihre Wirkung nur in Kombination mit dem Scheinwerferlicht der Fahrzeuge in der Dämmerung beziehungsweise nachts; tagsüber haben sie keine Wirkung.

Das untypische, fluchtartige Wechseln der verunglückten Rehe über die Straße könne mit großer Sicherheit gerade tagsüber mit dem enorm hohen Aufkommen an Personen mit Hunden, „vor allem mit frei laufenden Hunden“, in Verbindung gebracht werden. Da es den Rehen nach der Ernte der Feldfrüchte an Deckung durch die Maisfelder fehle, würden sie von frei laufenden Hunden aufgehetzt und liefen dann panisch, oft hunderte Meter, über das Feld und über die Straße. „Dieses Unfallwild wäre durch ein Anleinen der Hunde beziehungsweise durch das Einschränken von Privat-Pkws im Feld zu jeder Tag- und Nachtzeit sicherlich zu vermeiden.“

Unzählige Privatautos führen täglich durch das Feld, ließen ihre Hunde frei stöbern und ihr Geschäft verrichten. Stichpunktartige Kontrollen durch das Ordnungsamt könnten aus Sicht der Jagdpächter vielleicht ein erster Schritt sein, um diese „Hunde-Gassie-Fahrten“ zu minimieren und somit auch das Verkehrsunfallwild zu reduzieren.

Bejagung von Rehwild eine Herausforderung

Die Rehwildbejagung im Rülzheimer Revier sei eine der größten Herausforderungen. Hier befinde man sich erst am Anfang dieses langjährigen Projekts. „Es ist für uns Jägerinnen und Jäger eine Herzensangelegenheit, einen gesunden Rehwildbestand aufzubauen. Ein an die Revierverhältnisse angepasster Rehwildbestand ermöglicht auch das natürliche Nachwachsen des Waldes. Dazu wurden an selektiv durch den Förster ausgewählten Waldrevierteilen Hochsitzeinrichtungen aufgestellt, um die Rehe dort zu bejagen.“

Am Strandbad wurden im Rahmen der Vergrämung 15 Wildgänse erlegt. Damit soll erreicht werden, dass das Bad nicht wegen Gänsekot geschlossen werden muss. Auch in der kommenden Saison wollen die Jagdpächter die Gemeinde diesbezüglich wieder unterstützen.