In der Nacht auf Freitag brach ein bislang unbekannter Täter zwischen 22 Uhr und 9 Uhr in die Berggaststätte Sängerheim in Germersheim an der Fronte Beckers ein. Dazu hebelte er laut Polizei die Eingangstür auf und gelangte so in das Gebäude, wo eine Musikbox und eine Flasche Jack Daniels gestohlen wurden. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274 9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.