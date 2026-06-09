Sind Schaukästen mit Aushängen in einer digitalen Welt noch zeitgemäß? In Westheim gibt es sogar gleich mehrere davon. Künftig sollen sie anders platziert werden.

Heute läuft vieles digital. Dennoch informieren Schaukästen in Städten und Dörfern auch heute noch über Wissenswertes und Aktuelles. Auch in Westheim. Gleich vier Schaukästen stehen am Hofgraben in der Lindenstraße – an einst strategisch günstiger Stelle: Bis November 2024 befand sich gegenüber nämlich die Metzgerei. Drei Schaukästen gehören der Gemeinde, die in einem Kasten auch Vereinen Aushänge erlaubt. Der vierte Kasten befindet sich im Eigentum des SPD-Ortsvereins.

Die FWG-Fraktion im Gemeinderat ist für den Erhalt der Schaukästen, hat aber beantragt, die drei gemeindeeigenen Kästen umzusetzen. „In Zeiten zunehmender Informationsverbreitung über digitale Medien sollte auch der analoge Weg den Bürgerinnen und Bürgern erhalten bleiben“, betont FWG-Sprecher Philipp Herbel. Nach Meinung der FWG erfüllt der derzeitige Standort der Schaukästen aber nicht die optimalen Anforderungen und erfährt kaum Publikumsverkehr. Als weiteres Argument für die Versetzung führt die FWG an, dass sich in der Nähe des jetzigen Standorts bereits ein weiterer Schaukasten am Dorflädl befinde, der von Vereinen genutzt werden könne.

Neuer Standort bei Fahrradständern

Als neuen Standort hat die FWG den Bürgerhaus-Vorplatz auserkoren. Im Zuge der Umgestaltung der Fahrradständer könnten die Schaukästen dort integriert werden. Die Kästen sollten von der Ortsgemeinde verwaltet und einmal wöchentlich aktualisiert werden. Eine Plakatierung der Eingangstüren des Bürgerhauses soll künftig nicht mehr gestattet werden.

Der Gemeinderat hat dem FWG-Antrag zugestimmt. Laut Ortsbürgermeisterin Susanne Grabau (FWG) sollen die 16 „grünen, sehr in die Jahre gekommenen, schmalen und nicht mehr so benutzten Fahrradständer“ durch 14 neue Fahrradbügel ersetzt werden. Die drei Schautafeln sollen dann in der Mitte der Bügel platziert werden.