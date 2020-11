Nach kurzer schwerer Erkrankung ist der langjährige stellvertretende Vorsitzende des Sportfischer- und Fischzuchtvereins, Jürgen Wüst verstorben.

Mit Wüst verliert der Verein ein Mitglied, welches ihm seit 1972 in den verschiedensten Funktionen gedient hat. Der Verein und sein Name wurden immer wieder in einem Atemzug genannt. Ein Fischerfest ohne seine Hilfe und Organisation war undenkbar. Ob als Beisitzer, Gewässerwart, stellvertretender Vorsitzender, Fischereiaufseher des Landkreises Germersheim – der Verein konnte sich immer auf Jürgen Wüst verlassen. Auch war er auf Grund seines Fachverstands weit über die Grenzen des Vereins bekannt.

Für seine besonderen Verdienste um die Angelfischerei und den Naturschutz wurden ihm vom Landesfischereiverband Pfalz und Landesfischereiverband Rheinland-Pfalz sowie vom Sportbund Pfalz die höchsten Auszeichnungen verliehen.

Auch die Stadt Wörth ehrte ihn mit der silbernen Stadtmünze. Mit großem Respekt vor seiner Leistung für den Verein kann gesagt werden: Jürgen Wüst hat sich außergewöhnlich große Verdienste um den Verein erworben. Der Sportfischer- und Fischzuchtverein wird ihm auf Dauer ein ehrendes Andenken bewahren.