Volle Bahnen, überfüllte Bahnsteige? Haben Schüler überhaupt eine Chance, sich auf dem Schulweg an die Abstandsregeln zu halten? Karl-Heinz Platz aus Maikammer fährt öfter mal durch den Bahnhof Winden und hatte seine Zweifel. Die RHEINPFALZ hat nachgeschaut.

„Schön, dass Sie da sind. Halten Sie Abstand und tragen Sie eine Mund-Nase-Bedeckung im gesamten Bahnhofsbereich. Gemeinsam geht das!“ Die elektronischen Anzeigen am Bahnhof in Winden, bitten die Fahrgäste darum, sich an die verschärften Vorschriften zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu halten, die ab Montag gelten. Ansonsten zeigen sie die Uhrzeit an und weisen auf die Züge hin, die über Winden fahren.

Bahnhof ist Knotenpunkt

Der Bahnhof ist ein Knotenpunkt für verschiedene Strecken. Züge nach Bad Bergzabern fahren Winden an und danach wieder zurück, andere halten hier auf ihrem Weg von Neustadt in Richtung Karlsruhe oder in Richtung Wissembourg. Morgens und zur Mittagszeit nutzen auch viele Schüler die Züge, um zu ihren Schulen in Bad Bergzabern, Landau, Kandel oder Wörth zu kommen. Sie müssen dabei auch die drei Gleise wechseln, die es hier gibt.

Problem- und eher lautlos

Das geschieht ganz problem- und auch eher lautlos, wie wir am Montag feststellen konnten. Große Ansammlungen gibt es nicht, natürlich laufen die Schüler nebeneinander her, unterhalten sich und sind am Mittag froh, dass die Schule aus ist. Masken müssen sie seit Montag alle tragen, auch während des Unterrichts und in den Pausen. Und die Maskenpflicht gilt auch in den Zügen.

Eigentlich, darauf wird an der elektronischen Anzeigetafel hingewiesen, sollten sie auch auf dem gesamten Bahnhofsbereich die Maske nicht abnehmen. Daran halten sich aber nicht alle. Unsere spontane Beobachtung zeigt, dass die jüngeren Schüler pflichtbewusster als die etwas älteren Jahrgänge sind, aber es gibt Ausnahmen. Die Freundin trägt Maske, während die andere ein wichtiges Gespräch am Smartphone führt. Hier würde diese nur stören.

Bahnen nicht überfüllt

Die Regionalbahnen „Langenlonsheim“, „Steinweiler“ oder „Steinfeld“ machen Halt in Winden. Ein kurzer Blick genügt, um festzustellen, dass sie nicht überfüllt sind. Viel Luft ist in der Regionalbahn „Langenlonsheim“, der an diesem Tag zwischen Winden und Bad Bergzabern pendelt. Zwei Jungen aus Schaidt warten auf ihren Anschlusszug, sie sind von Kandel nach Winden gefahren, weil der Unterricht an der IGS Kandel früher beendet war („Unser Lehrer ist heute auf Fortbildung“). Beide tragen vorschriftsgemäß Masken und erzählen, dass sie auch mit dem Bus fahren, je nachdem, welche Verbindung besser passt.

Wenig Abstand in der Raucherecke

In die „Raucherecke“ am Rande des Bahnhofes drängt es einige Mädchen und Jungen, die länger warten müssen. Hier ist der Abstand eher gering, aber wer weiß, was sie sich zu erzählen haben! Sie „genießen“ die wenigen Züge an den Glimmstängeln, ehe sie dann in den Zug in Richtung Bad Bergzabern steigen, um ihre Heimfahrt nach einem Schulvormittag unter den neuesten Corona-Bedingungen fortzusetzen. Masken tragen sie in dieser Zeit natürlich nicht, erst wieder, als sie in die RB „Langenlonsheim“ einsteigen, setzen sie diese wieder auf.

Nicht anders als die wenigen erwachsenen Fahrgäste der Bahn, die im Freien keinen Mund- und Nasenschutz tragen. Und auch nicht immer den vorgeschriebenen Mindestabstand einhalten, was alle zum eigenen Schutz und aus Rücksicht auf alle anderen aber machen sollten.