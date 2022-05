Am Donnerstag, 16. Juni, veranstaltet die up PAMINA vhs eine Exkursion nach Straßburg. Die Gebühr beträgt 88 Euro. Seit über 1700 Jahren gab es Juden am Rhein. Warum wurden sie, die von Anfang an in französischer wie in deutscher Kultur zu finden waren, über die Jahrhunderte als unerwünschte Fremdlinge behandelt? Kulturführer D. Wolf erklärt das mittelalterliche jüdische Viertel von Straßburg, das im 13. Jahrhundert die größte jüdische Gemeinde im Deutschen Reich beherbergte. Besucht werden das um 1200 erbaute Ritualbad oder Mikwe, sowie die heutige Hauptsynagoge. Infos Tel. 0033 388949564, info@up-pamina-vhs.org.