Technik, die Körperfunktionen überwacht, erfreut sich steigender Beliebtheit. Smartwatches sind ein Beispiel von vielen. Ein erweitertes Einsatzspektrum kann der Einsatz von intelligenter Kleidung bieten. ITK Engineering GmbH in Rülzheim hat nun in Kooperation mit Bosch Research das Smart Textile Competence Center gegründet.

Wearables erfreuen sich im Bereich der Verbraucherelektronik steigender Beliebtheit: Das zeigt laut einer Pressemitteilung von ITK Engineering etwa der weltweit jährlich steigende Absatz von Smartwatches. Mit ihrer „intelligenten“ Sensorik sind sie unter anderem in der Lage, über Hautkontakt bestimmte Körperfunktionen zu messen. Entsprechend beliebt seien Wearables im Fitness- und Wellnessbereich. Ein deutlich erweitertes Einsatzspektrum für diese Bereiche kann ITK zufolge künftig der Einsatz von Kleidung bieten. So lassen sich etwa „über das Tragen von Sportshirts mit direkt in die Textilien integrierter Sensorik nicht nur bestimmte Funktionen messen, sondern auch ganze Bewegungsprofile des Körpers festhalten“. In einem weiteren Schritt können dabei sogar Abweichungen von „biomechanisch optimalen Bewegungssequenzen erkannt und interaktiv ’korrigiert` werden“.

Wertschöpfungskette wird abgedeckt

Um das Spektrum an Innovationen, das solche neuen Verknüpfungen zwischen textilen Materialien und Elektronikkomponenten bieten, zu erforschen und daraus Produkte für unterschiedliche Anwendungen zu entwickeln, hat die ITK Engineering GmbH in Kooperation mit Bosch Research das Smart Textile Competence Center gegründet. Die Aufgabenverteilung entspricht dabei den Kernkompetenzen beider Unternehmen: So forscht und entwickelt Bosch Research schon seit geraumer Zeit auf dem Feld aktueller Smart-Textile-Technologien. Die ITK Engineering hingegen bringt ihr umfangreiches Wissen und Know-how aus den Bereichen Software, Datenanalyse und kundenspezifische Entwicklung in die Projekte ein. Auf Basis der neu gegründeten Plattform ist man laut Mitteilung „so in der Lage, die gesamte Wertschöpfungskette in der Entwicklung intelligenter textiler Produkte abzudecken“.

„Unser Smart Textile Competence Center wird Sensortechnologie und Datenanalyse noch näher an die Bedürfnisse der Verbraucher bringen,“ prognostiziert Alexander Krause, Leiter des Kompetenzzentrums und Business Development Manager von ITK Engineering. Die erweiterte Analyse von Sensordaten ermögliche die Entwicklung intelligenter Produkte mit hohem Nutzwert. Mögliche Neuentwicklungen reichen „von Fitness-Shirts mit Motion-Tracking über Bürostühle mit integrierter Haltungskontrolle bis hin zu Bettwäsche mit Sleep Tracking oder in die Mensch-Maschine-Interaktion im industriellen Umfeld hinein,“ ergänzt Martin Kröger, Gründer des Kompetenzzentrums und Geschäftsfeldleiter Industrie von ITK Engineering.

Technologie bereits vorhanden

Die Chancen für die Realisierung derartiger Produktinnovationen, so Krause, stünden gut, die entsprechende technologische Basis dafür sei bereits weitgehend vorhanden. So können auf dieser Basis nicht nur elektronische Komponenten in textile Materialien integriert werden, sondern Textilfasern selbst als Sensoren agieren. Auf diese Weise lassen sich – von der Herzfrequenz über die Körpertemperatur bis hin zur Druck- und Luftfeuchtigkeit – wichtige Parameter abbilden und als Informationen für vielseitige neue Anwendungsmöglichkeiten nutzen.