„Noch ein italienisches Restaurant?“, fragten sich die Wörther, als sie von der Neu-Eröffnung „Venezia“ in der Bahnhofstraße 43a erfuhren. Zuvor hatten „L’Osteria Romano“ am Sportplatz und „Oro di Barone“ in der Altrheinstraße neu eröffnet. Im „Venezia“ gibt es aber mehr als italienisches Essen.

Tatsächlich gibt es im „Venezia“ auch ein reichhaltiges Angebot an klassischen italienischen Gerichten wie leckeren Pizzen und Pasta-Gerichten sowie auch verschiedene Schnitzel, Salate, Flammkuchen, Fingerfood und „Burger & more“. Aber man kann auch indische Spezialitäten mit Hähnchenfleisch oder vegetarisch – alle Hauptspeisen serviert mit aromatischem Basmati-Reis und Naan (Brot) – zu sich nehmen.

Der Inhaber von „Venezia“ ist nämlich Inder. Der 42-jährige Jagir Singh kommt aus Nordindien in der Nähe von Neu- Delhi. „Der Name Venezia hat mir einfach gefallen“, erzählt er. „Ein gemischtes Angebot an Speisen ist besser. Ich wollte nicht nur indische Gerichte anbieten. In Karlsruhe gibt es davon genügend Restaurants und das ist ja nicht gerade weit entfernt“, begründet er sein Speiseangebot.

In Pizza-Manufaktur gelernt

Singh ist durch Freunde 2003 nach Deutschland gekommen. Zuerst arbeitete er einige Jahre in Hambrücken bei Pizza Lorenzo, einer Pizza-Manufaktur mit etwa 200 Mitarbeitern. „Hier lernte ich die deutsche Sprache“, die er inzwischen gut beherrscht. Später sammelte er Erfahrungen in einem eigenen Lieferservice in Bellheim, bevor er nach Wörth kam. Seit vier Jahren ist auch seine Frau da und die Familie, die in Hördt wohnt, hat noch Zuwachs mit zwei kleinen Töchtern bekommen.

Durch eine Anzeige des Hausbesitzers ist Singh auf das gerade leer stehende frühere „S’Bähnel“ in der Bahnhofstraße gekommen. Er pachtete es, gestaltete es neu und erneuerte die Kücheneinrichtung komplett. „Es ist jetzt seit September ein Nichtraucherlokal“, betont er für seinen Familienbetrieb mit vier Mitarbeitern, dabei zwei gelernten Köche. Seine Frau und er selbst sind sowohl in der Küche wie im Service tätig. „Ein Angestellter ist für den Lieferservice zuständig – mein Pizza-Fahrer“, meint Singh.

Info

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag jeweils von 11 bis 14 Uhr und von 16.30 bis 23 Uhr; an Sonn- und Feiertagen von 11.30 bis 22 Uhr. Kontakt: Telefon 07271 9400-902/-903 oder 0152 18911628. Mindestbestellwert und Liefergebiete ab 12 Euro: Wörth, Maximiliansau, Hagenbach; ab 16 Euro: Kandel, Jockgrim, Neuburg; ab 20 Euro: Neupotz, Hatzenbühl, Rheinzabern und Berg.