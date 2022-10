Beispiele für eine erfolgreiche deutsch-italienische Zusammenarbeit gibt es einige. Eines ist die Kooperation der Firmen/Familien Nolte und Saviola. Warum deren Investition in das gemeinsame Kind Rheinspan zum Erfolg verdammt ist.

Italien ist für viele Deutsche ein Sehnsuchtsort. Das Klima, die Lebensweise dort, la dolce vita, hat hierzulande viele Anhänger, das Essen sowieso. Viele Gastronomen vom Stiefelstaat können ein Lied davon singen. Umgekehrt schätzen die Italiener die Zuverlässigkeit und Tüchtigkeit der gut ausgebildeten Deutschen. Wen wundert’s also, wenn man sich zusammentut?

Eine Relazione, eine Beziehung, neudeutsch Joint Venture, sind die Nolte-Gruppe und die Saviola-Gruppe schon vor zwei Jahren eingegangen. Dass es dafür gute Gründe gibt und dass man sich einiges davon verspricht, wurde nun bei der offiziellen Inbetriebnahme der neuen Fabrikhalle des Spanplattenherstellers Rheinspan in Germersheim deutlich, der beiden Gruppen gehört. Aus mehreren Wortbeiträgen war herauszuhören, dass diese deutsch-italienische Geschäftsbeziehung eigentlich zum Erfolg verdammt ist.

So ist es persönlichen Bekanntschaften beider Familien in die Automobilbranche zu verdanken, dass die neue Beschichtungsmaschine in der Fabrikhalle Enzo heißt – wie der Namensgeber der Automarke Enzo Ferrari. Seniorchef Georg Nolte sagte, dass der Name in Anbetracht dessen, dass es beim Formel-1-Rennstall Ferrari nun wieder gut läuft, richtig gewählt worden ist: Die neue Beschichtungsmaschine zur Veredelung von Spanplatten läuft schnell und gut. Firmenchef Alessandro Saviola beschwor ebenfalls die Fruchtbarkeit deutsch-italienischer Beziehungen. Er hob auf die großen Erfolge ab, die der mehrfache Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher vor Jahren mit Ferrari feierte.

Dass die deutsch-italienische Zusammenarbeit Erfolg versprechend ist, wurde auch an einem Beispiel deutlich, das schon lange zurückliegt. Dabei ging es allerdings nicht um den Pakt von Führer und Duce, von Hitler und Mussolini in den 1930er/1940er Jahren. Der fand – aus gutem Grund – keine Erwähnung. Das von Landrat Fritz Brechtel genannte Beispiel liegt noch viel weiter zurück, etwa 2000 Jahre. Damals hatten die Römer auch im Gebiet des heutigen Landkreises Germersheim Fuß gefasst und die Produktion von Ziegeln und Haushaltsgefäßen aus gebranntem Ton etabliert, Terra Sigillata, was so viel heißt wie versiegelte Erde. Das Terra-Sigillata-Museum in Rheinzabern zeugt noch heute davon. Diese irdenen Produkte wurden von der Südpfalz aus ins ganze römische Reich verfrachtet.

Noch ein Grund, warum es die Italiener hierherzieht: Die Südpfalz gilt als die Toskana Deutschlands, und in der Nähe der Toskana, der italienischen, soll die Familie Saviola leben. Die Südpfalz ist quasi ein Stück Heimat für sie. Und dann gibt es noch eine Gemeinsamkeit, von der beim Festakt ebenfalls nicht die Rede war: In beiden Regionen wachsen und gedeihen Zitronen. Warum also soll nicht auch die Millionen-Investition der Italiener, weitere könnten folgen, hier fruchten? Davon hätten beide Seiten etwas. Also bitte!

