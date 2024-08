Am Montag begrüßt die IGS Rülzheim ihre neuen Fünftklässler in der katholischen Kirche – eine Entscheidung, die nicht bei allen Eltern gut ankommt. Ein Vater sieht darin einen Zwang zur Teilnahme an einer kirchlichen Veranstaltung und äußert Kritik an der fehlenden Neutralität der Schule.

Ohne Glockenschlag, aber mit viel Trubel feiern am kommenden Montag die neu eingeschulten Fünftklässler der IGS Rülzheim