Peter Steverding und seine Frau Petra Dollt verabschieden sich und stellen ihre Nachfolger vor. Auch Max Goldberg und Kerstin Bauer sind in Gourmetkreisen keine Unbekannten.

„Ohne Euch hätte es das alles nicht gegeben. Danke!“ Sichtlich bewegt verkünden Sternekoch Peter Steverding und seine Frau Petra Dollt das jetzt offizielle Ende ihres Restaurants „Steverdings Isenhof“. Und den Neuanfang als „Irori im Isenhof“. Aber der Reihe nach.

Er wolle eigentlich von seinem lachenden und seinem weinenden Auge erzählen, sagt Steverding zum Abschied nach einem opulenten Acht-Gänge-Menü und zu schon weit fortgeschrittener Stunde. Das lachende Auge steht für den wohlverdienten Ruhestand nach 33 Jahren Isenhof, nach einer Michelin-Stern gekrönten Kochlaufbahn, die als 14-Jähriger im Schwarzwald begann – und die jetzt im Alter von bald 66 Jahren endet.

Catering im Rohbau

„Das weinende Auge gibt es aber gar nicht, es geht ja weiter“, empfiehlt Steverding die Nachfolger seinen Isenhof-Gästen. Den Gästen, die jetzt am späten Abend zum Publikum werden. Denn mit einem Glas Sekt in der Hand und seiner Petra im Arm erzählt Peter Steverding Anekdoten aus den Isenhof-Jahren, die das Publikum abwechselnd zu Beifall und Lachen bewegen. Da ist die Geschichte vom Catering in einem, so war es versprochen, Neubau. Nur das eine oder andere spezielle Küchengerät müsste mitgebracht werden. „Dort war dann aber nix“, erinnert sich Peter Steverding. „Es war tatsächlich ein Neubau, eher Rohbau.“ „Die Fenster waren noch mit Folie verhängt“, ergänzt Petra Dollt. „Wasser kam über einen Schlauch von der unteren Etage durch ein Kunststoffrohr herauf. Es war eine Katastrophe.“

Schon