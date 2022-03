Inzwischen haben sich im Landkreis Germersheim 30.030 Menschen bestätigt mit dem Coronavirus infiziert – seit Beginn der Pandemie vor rund zwei Jahren. Aktuell gibt es im Kreis 6761 bestätigte positive Fälle, teilt das Gesundheitsamt am Freitagmittag mit. Seit Donnerstag wurden 486 neue Fälle registriert. Die Gesamtzahl der Todesfälle beläuft sich auf 192 seit Pandemiebeginn (Stand 18. März, 13 Uhr). Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes am Freitagmittag, 14 Uhr, bei 2097,6 nach 2022,9 am Vortag. Vor einer Woche lag dieser Wert bei 1792,9.

Statistik



Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 1969 Infizierte seit Beginn der Pandemie/530 aktuell infizierte Personen/1415 Genesene/24 an oder mit Covid-19 Verstorbene.

Wörth: 4221/1024/3184/13

VG Kandel: 2985/661/2310/14

VG Jockgrim: 3891/1114/2746/31

VG Rülzheim: 3483/999/2468/16

VG Bellheim: 3255/748/2471/36

Germersheim: 6184/872/5284/28

VG Lingenfeld: 4038/810/3198/30

Kreis: 30030/6761/23077/192.