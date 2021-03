Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 387 bestätigte positive Fälle; die Gesamtzahl beläuft sich auf 3730 Infizierte seit Beginn der Pandemie (plus 18 Fälle), Das teilte die Kreisverwaltung am Dienstag mit. Der Inzidenzwert liegt laut Landesuntersuchungsamt bei 112,4 – nach 121,7 tags zuvor. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen es innerhalb der vergangenen sieben Tage gegeben hat, bezogen auf 100.000 Personen.

Statistik

VG Hagenbach: 276 positiv Getestete seit Beginn der Pandemie/16 aktuell positiv Getestete/242 Genesene bzw. nicht mehr Positive/18 an oder mit Corona Verstorbene

Wörth: 563/84/473/6

VG Kandel: 349/54/291/4

VG Jockgrim: 391/65/315/11

VG Rülzheim: 369/30/333/6

VG Bellheim: 432/18/386/28

Germersheim: 767/67/688/12

VG Lingenfeld: 583/53/513/17

Kreis GER: 3730/387/3241/102