Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 224 bestätigte positive Corona-Fälle; die Gesamtzahl beläuft sich auf 5419 Infizierte seit Beginn der Pandemie, ein Plus von 20 Fällen gegenüber der letzten Meldung am vergangenen Freitag. Das teilte am Montag die Kreisverwaltung mit. Die Inzidenzzahl liegt laut Landesuntersuchungsamt nun bei 79,1 (Stand Montag, 14.10 Uhr) nach 95,3 am Freitag. Der Wert gibt die Anzahl der mit Covid 19 Neuinfizierten in den vergangenen sieben Tagen an, bezogen auf 100.000 Menschen.

Statistik

Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 374 positiv Getestete seit Beginn der Pandemie/10 aktuell positiv Getestete/343 Genesene/21 an oder mit Corona Verstorbene.

Wörth: 843/39/796/8

VG Kandel: 493/18/470/5

VG Jockgrim: 570/31/525/14

VG Rülzheim: 528/23/497/8

VG Bellheim: 644/28/588/28

Germersheim: 1192/54/1120/18

VG Lingenfeld: 775/21/731/23

Kreis GER: 5419/224/5070/125