Aktuell gibt es im Landkreis 312 bestätigte positive Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus. Darunter sind 31 Neuinfektionen, so das Gesundheitsamt. Die Gesamtzahl der nachweislich Infizierten seit Beginn der Pandemie beläuft sich auf 6375. Laut Landesuntersuchungsamt Koblenz liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag bei 92,2 und damit niedriger als am Montag (100) Die sogenannte Hospitalisierungsquote, bezogen auf sieben Tage und 100.000 Menschen, die aufgrund der Infektion im Krankenhaus behandelt werden, liegt mit 2,3 geringfügig höher als am Vortag.

Statistik



Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 418 Infizierte seit Beginn der Pandemie/16 aktuell infizierte Personen/381 Genesene/21 an oder mit Covid-19 Verstorbene

Wörth: 999/37/954/8

VG Kandel: 553/18/530/5

VG Jockgrim: 653/23/616/14

VG Rülzheim: 607/23/575/9

VG Bellheim: 704/21/655/28

Germersheim: 1561/132/1411/18

VG Lingenfeld: 880/42/815/23

Kreis GER: 6375/312/5937/126