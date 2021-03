Das Landesuntersuchungsamt meldet für den Kreis einen neuen Inzidenz-Höchststand. Mit 144,2 ist der Landkreis landesweit an der Spitze der Neuinfektion innerhalb von sieben Tagen auf 100.000 Einwohner gerechnet. Seit Dienstag gibt es 56 neue Fälle. – darunter drei Fälle in Lingenfeld und acht in Schwegenheim. Dort ist auch die Kita Sonnenstrahl betroffen. Ortsbürgermeister Bodo Lutzke (FWG) informierte, dass das infizierte Kind vor sieben Tagen die Einrichtung zuletzt besucht hatte. Tests bei den Erziehern seien negativ. Am heutigen Donnerstag ist die Kita ab 13 Uhr geschlossen, um alle Kinder, die vom 22. bis 24. Februar die Einrichtung besucht hatten, zu testen.

Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 451 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 3640 Infizierte seit Beginn der Pandemie (Stand 3. März). Ein weiterer Infizierter ist an oder mit Covid-19 gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 102.

Weitere neu betroffene Einrichtung neben der Kita Sonnenstrahl in Schwegenheim: Kindergarten St. Georg in Hördt: Eine Person positiv getestet, eine Gruppe befindet sich in Quarantäne.

Statistik

VG Hagenbach: 275 positiv Getestete seit Beginn der Pandemie/21 aktuell positiv Getestete/236 Genesene bzw. nicht mehr Positive/18 an oder mit Corona Verstorbene.

Wörth: 548/105/437/6

VG Kandel: 340/54/282/4

VG Jockgrim: 372/61/300/11

VG Rülzheim: 356/32/318/6

VG Bellheim: 427/34/365/28

Germersheim: 752/91/649/12

VG Lingenfeld: 570/53/500/17

Kreis GER: 3640/451/3087/102.

