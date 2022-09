44 neue bestätigte Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden und 990 Fälle im gesamten Landkreis. Das ist die Bilanz des Gesundheitsamtes in Germersheim für Freitagmittag. Die Gesamtzahl beläuft sich auf 51.161 Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie. Todesfälle in Verbindung mit dem Virus gibt es 215 seit Beginn der Pandemie im Landkreis. Die 7-Tages-Inzidenz beträgt dem Landesuntersuchungsamt zufolge 232,5 (227,1 am Donnerstagnachmittag).

Statistik

Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 3891 Infizierte seit Beginn der Pandemie/90 aktuell infizierte Personen/3775 Genesene/26 an oder mit Covid-19 Verstorbene.

Wörth: 7331/132/7182/17

VG Kandel: 5720/121/5581/18

VG Jockgrim: 7111/194/6884/33

VG Rülzheim: 6249/122/6106/21

VG Bellheim: 5404/102/5264/38

Germersheim: 8949/143/8776/30

VG Lingenfeld: 6506/86/6388/32

Kreis GER: 51161/990/49956/215.