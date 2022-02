Seit Donnerstag registrierte das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung 396 neue bestätigte Corona-Fälle. Aktuell gibt es im Kreis 4586 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 21.455 mit dem Coronavirus infizierte Menschen seit Beginn der Pandemie. Die Gesamtzahl der Todesfälle beläuft sich weiterhin auf 190 seit Pandemiebeginn (Stand 18. Februar, 12.15 Uhr). Die Sieben-Tages-Inzidenz steigt weiter an. Das Landesuntersuchungsamt gibt sie mit 1524,7 am Freitagmittag an. Am Tag zuvor lag sie noch bei 1373,4.

Statistik

Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 1326 Infizierte seit Beginn der Pandemie/308 aktuell infizierte Personen/995 Genesene/23 an oder mit Covid-19 Verstorbene.

Wörth: 2961/631/2317/13

VG Kandel: 2118/483/1622/13

VG Jockgrim: 2502/563/1908/31

VG Rülzheim: 2263/522/1725/16

VG Bellheim: 2272/495/1741/36

Germersheim: 5002/1016/3958/28

VG Lingenfeld: 3011/568/2413/30

Kreis GER: 21455/4586/16679/190.