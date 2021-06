Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis ist am Sonntag auf 7,0 gesunken. Das meldet das Landesuntersuchungsamt Koblenz. Am Freitag lag der Wert bei 10,1, am Donnerstag bei 8,5. Die Kreisverwaltung meldet erst wieder am Montag die aktuellen Corona-Zahlen für den Landkreis.