Die 7-Tages-Inzidenz im Landkreis Germersheim sinkt langsam weiter. Das Landesuntersuchungsamt gibt den Wert bezogen auf 100.000 Einwohner am Freitag, 30. April, mit 140 an. Am Donnerstag lag er bei 144,2.

Aktuell gibt es dem Gesundheitsamt des Landkreises zufolge am Freitag 483 bestätigte positive Fälle, darin enthalten sind 18 Neuinfektionen. Die Gesamtzahl an Covid-19 Erkrankter beläuft sich auf 5184 Infizierte seit Beginn der Pandemie. Vom Goethe Gymnasium Germersheim wird ein positiven Fall gemeldet, die Umstände und Kontaktpersonen werden laut Gesundheitsamt ermittelt.

Statistik