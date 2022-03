500 neue Corona-Fälle seit Dienstag meldet das Gesundheitsamt im Kreis Germersheim. Damit gab es am Mittwoch insgesamt 5641 bestätigte Infektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Kreis bei 1593,7 (Dienstag 1223,2; Montag: 1451,9). Am stärksten betroffen ist die Altersgruppe der Unter-20-Jährigen. Hier lag die Inzidenz am Mittwoch bei 2015,6.

Statistik

Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 1696 Infizierte seit Beginn der Pandemie/402 aktuell infizierte Personen/1271 Genesene/23 an oder mit Covid-19 Verstorbene Wörth: 3707/811/2883/13 VG Kandel: 2657/598/2046/13 VG Jockgrim: 3260/842/2387/31 VG Rülzheim: 2933/737/2180/16 VG Bellheim: 2874/682/2156/36 Germersheim: 5778/919/4831/28 VG Lingenfeld: 3591/650/2911/30 Kreis GER: 26496/5641/20665/190. rhp/naf