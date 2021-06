Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 40 bestätigte positive Corona-Fälle; die Gesamtzahl beläuft sich auf 5539 Infizierte seit Beginn der Pandemie. Das ist ein plus von zwei Fälle. Das teilte die Kreisverwaltung am Donnerstagmittag mit. Laut Landesuntersuchungsamt liegt die Inzidenz nun bei 8,5, nach 14,0 am Tag zuvor. Der Wert gibt die Anzahl der Neuinfizierten innerhalb von sieben Tagen an, bezogen auf 100.000 Menschen.

Statistik

Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 378 positiv Getestete seit Beginn der Pandemie/1 aktueller positiv Getesteter/356 Genesene/21 an oder mit Corona Verstorbene.

Wörth: 866/9/849/8

VG Kandel: 502/1/496/5

VG Jockgrim: 584/2/568/14

VG Rülzheim: 539/7/524/8

VG Bellheim: 652/2/622/28

Germersheim: 1226/8/1200/18

VG Lingenfeld: 792/10/759/23

Kreis GER: 5539/40/5374/125