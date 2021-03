Am Donnerstagnachmittag gab es im Landkreis Germersheim 390 bestätigte positive Corona-Fälle, darunter waren 21 neu Infizierte seit Mittwoch. Die Gesamtzahl beläuft sich auf 3935 Infizierte seit Beginn der Pandemie. Ein weiterer Mensch sei an oder mit Covid-19 verstorben, teilt die Kreisverwaltung mit. Insgesamt steigt die Anzahl der Todesfälle damit auf 109. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis lag laut Landesuntersuchungsamt am Donnerstagnachmittag bei 123,2 - und damit den dritten Tag in Folge über dem Schwellenwert von 100.

Statistik

VG Hagenbach: 284 positiv Getestete seit Beginn der Pandemie/13 aktuell positiv Getestete/252 Genesene bzw. nich tmehr Positive/19 an ode rmit Corona Verstorbene.

Wörth: 588/59/523/6

VG Kandel: 375/55/316/4

VG Jockgrim: 414/64/339/11

VG Rülzheim: 387/35/345/7

VG Bellheim: 455/32/395/28

Germersheim: 825/82/728/15

VG Lingenfeld: 607/50/538/19

Kreis GER: 3935/390/3436/109

