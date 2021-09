An zehn Schulen im Landkreis sind Schülerinnen und Schüler aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Auch unter Lehrern seien Fälle bekannt, so die Kreisverwaltung auf Anfrage. „Das haben PCR-Tests bestätigt“, so Landrat Fritz Brechtel. Laut Landesuntersuchungsamt (LUA) liegt die Inzidenz in der Altersgruppe der Unter-20-Jährigen im Kreis bei 293,8. Die Betroffenen und enge Kontaktpersonen befänden sich derzeit in Quarantäne, so der Kreis. Die Ansteckung sei vielfach über Reiserückkehrer erfolgt.

Insgesamt meldet das Gesundheitsamt am Freitag (Stand 13 Uhr) 299 bestätigte positive Corona-Fälle im Kreis. Seit Donnerstag wurden 31 neue Fälle registriert. Auf alle Altersgruppen gesehen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut LUA im Kreis Germersheim bei 133,3 und damit höher als am Vortag (124).