Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 6750 bestätigte positive Corona-Fälle. Die Gesamtzahl beläuft sich auf 37.693 Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie. Seit der Meldung am Freitag, 8. April, wurden rund 500 neue Fälle registriert. Die Gesamtzahl der Todesfälle beläuft sich auf 201 seit Beginn der Pandemie (Stand 11. April, 12.30 Uhr). Die 7-Tages-Inzidenz liegt nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes am Montagmittag bei 1255,6 nach rund 1337 am Sonntagmittag. Der Landesdurchschnitt liegt bei 1209.

Statistik



Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 2636 Infizierte seit Beginn der Pandemie/579 aktuell infizierte Personen/2032 Genesene/25 an oder mit Covid-19 Verstorbene.

Wörth: 5247/914/4320/13

VG Kandel: 4138/996/3126/16

VG Jockgrim: 5027/999/3995/33

VG Rülzheim: 4460/866/3576/18

VG Bellheim: 4040/676/3327/37

Germersheim: 7205/922/6255/28

VG Lingenfeld: 4940/798/4111/31

Kreis GER: 37693/6750/30742/201.