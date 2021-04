Nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes Rheinland-Pfalz hat der Kreis Germersheim eine 7-Tages-Inzidenz von 171,3 bezogen auf 100.000 Einwohner. Seit Beginn der Pandemie vergangenes Jahr haben sich 4427 Menschen an dem Covid-19-Virus angesteckt (Stand Ostermontag, 11.10 Uhr). Das sind 25 Menschen mehr als am Ostersonntag. Aktuell gib es im Kreis 482 positiv auf das Virus getestete Bewohner. 288 Kreisbewohner mussten seit Pandemiebeginn wegen des Verlaufs ihrer Corona-Ekrankung in einer Klinik behandelt werden, 115 sind mit oder durch das Coronavirus gestorben. 3830 Menschen sind wieder gesund. Der Kreis Germersheim hat seit 1. April und während der Feiertage keine eigenen Zahlen gemeldet. Ein Vergleich der Zahlen des Landkreises, die sich von denen des Landesuntersuchungsamtes etwas unterscheiden, ist nicht ratsam.

Mehr zum Thema